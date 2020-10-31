توفيق: التعاقد لتصنيع السيارة الكهربائية بمصر بعد إعلان "استراتيجية التحفيز"

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم التعاقد مع شركة دونج فينج الصينية لتصنيع سيارة كهربائية في مصر، بعد إعلان استراتيجية محفزات صناعة السيارات.

وأوضح الوزير في تصريحات على هامش احتفالية لتكريم فريق غزل المحلة لكرة القدم أمس، أنه سيتم الإعلان عن استراتيجية المحفزات لصناعة السيارات بشكل عام قريبا، وأنه جاري الانتهاء من المحفزات الصناعية للسيارة الكهربائية.

وأَشار إلى أنه سيتم توقيع 5 عقود مع الشركة الصينية، لتصنيع أول سيارة كهربائية في مصر، بعد الانتهاء من المحفزات ودراسة الجدوى.

وأشار الوزير، إلى أن من بين هذه المحفزات تقديم دعم نقدي لشراء السيارة الكهربائية تتحمله الحكومة – ليس الوزارة.

وتستهدف الشراكة مع شركتي النصر للسيارات والهندسية لصناعة السيارات التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية، تصنيع سيارة كهربائية بالكامل في مصر لخدمة السوق المحلي.

وستنتج الشركة المصرية سيارة كهربائية طراز E70 التي تنتجها شركة صينية من خلال اتفاقية شراكة.