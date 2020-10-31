وزير قطاع الأعمال: طرح شركة نادي غزل المحلة بالبورصة التجربة الأولى في مصر

كتبت - شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم، في البورصة، تجربة تطبق لأول مرة في مصر، ونأمل أن يتم طرح الأسهم في البورصة، خلال الشهرين المقبلين.

وأعلن الوزير خلال احتفالية لتكريم فريق غزل المحلة، بالصعود للدوري الممتاز أمس، تأسيس شركة مستقلة لفريق كرة القدم بنادي غزل المحلة، برأسمال 150 مليون جنيه، من خلال ضخ 50 مليون جنيه وجمع 100 مليون جنيه من خلال طرح الشركة في البورصة.

وأوضح الوزير، في تصريحات على هامش الاحتفالية، أن الوزارة بدأت أول خطوة لإنشاء شركة غزل المحلة لفريق لكرة القدم، وهذا هو الاتجاه المستقبلي لصناعة الرياضة وكرة القدم.

وأضاف "تحدثنا مع هيئة الرقابة المالية واتحاد الكرة واللجنة الخماسية، والجميع يرحب لأن هذا هو الاتجاه المستقبلي في صناعة الكرة".

وكان الوزير أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، رؤية الوزارة والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج المالكة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لتطوير كرة القدم بنادي غزل المحلة على أسس علمية ومستدامة، مؤكدا أن فكرة بيع الفريق لم تكن مطروحة في أي وقت.

وتشمل رؤية الوزير، التي عرضها في وقت سابق، فصل كرة القدم عن الشركة ووضع حقوق الانتفاع بالاستاد و٣ ملاعب فرعية لمدة 20 سنة كنصيب شركة المحلة في شركة مساهمة على أن يتم طرح جزء أكبر من الأسهم لجماهير المحلة وكرة القدم مما يوفر الأموال المطلوبة لتطوير الاستاد والإنفاق على الفريق للمنافسة في الدوري الممتاز.

كما تتضمن هذه الرؤية إنشاء أكاديمية المحلة على أعلى مستوى، والاستعانة بخبيرين تم استقدامهما للمساعدة في تحديد سبل التطوير ووضع سياسة للنادي.

وشدد الوزير من قبل على أهمية الحفاظ على الفريق الصاعد مع الاستعانة بعدد محدود جدا من اللاعبين الجدد في بعض المراكز.