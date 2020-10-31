لماذا أصبحت سامسونج الأولى في العالم وتجاوزت هواوي في سوق الهواتف؟

كتب- علاء حجاج:

استعادت سامسونج المركز الأول في سوق الهواتف الذكية بالعالم بعد انتهاء الربع الثالث بعدد شحنات وصلت إلى 80.4 مليون وحدة من إجمالي 353.6 مليون وحدة بحسب تقرير مؤسسة IDC.

وبحسب تقرير IDC أظهر سوق الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم علامات تحسن في الربع الثالث من عام 2020 مع انخفاض الشحنات بنسبة 1.3٪ فقط على أساس سنوي.

هذه الانتعاشة القوية في الأسواق ساهمت في نمو مبيعات سامسونج بشكل ملحوظ.

وشهدت العديد من الأسواق الناشئة انتعاشة أسرع من المتوقع في بعض الأسواق الناشئة الرئيسية مثل الهند والذي تعتبر ثاني أكبر سوق على مستوى العالم.

وشهدت الهند أحجام تداول قوية للهواتف خلال الربع الثالث، وكذلك البرازيل وإندونيسيا وروسيا، وفقًا للتقرير.

في الوقت ذاته تراجعت مبيعات الغريم التقليدي سامسونج "هواوي" والذي حقق تراجع في المبيعات بلغت نحو 22% تقريبا خلال الربع الثالث.

وعانت هواوي من انخفاض كبير في المبيعات وصلت إلى 22% على أساس سنوي، مع استمرار التراجع في الأسواق الدولية وانخفاض بأكثر من 15٪ في الصين.

ولا تزال الشركة تواجه تحديات بسبب التأثير المتزايد للعقوبات الأمريكية، والتي تؤثر سلبًا على أدائها حتى في الصين حيث تحاول العلامة التجارية تسريع شحناتها على مدى فترة أطول.

وقالت ؤسسة IDC إن شركة هواوي تراجعت للمركز الثاني خلال الربع الثالث من العام الجاري بشحنات بلغت 51.9 مليون وحدة، وحصة سوقية بلغت 14.7%.

وبحسب تقرير IDC فقد استعادت سامسونج المركز الأول في سوق الهواتف الذكية عالميا خلال الربع الثالث من عام 2020 بحصة سوقية بلغت 22.7٪ بعدد شحن 80.4 مليون هاتف ذكي، بزيادة 2.9٪ على أساس سنوي.

ويرجع هذا إلى سيطرة سامسونج على عدد من الأسواق الكبرى مثل السوق الهندي والذي يمثل نحو 15% من إجمالي مبيعات الشركة في الربع الثالث.

وتمكنت سامسونج من تحقيق نمو تجاوز 40% في السوق الهندي بفضل أدائها القوي في سوق الهواتف الذكية الفئة السعرية أقل من 250 دولار .

كذلك دعم نمو سامسونج في الهند، تحقيقها لأداء قوي في مبيعات هواتف سلسلة M والتي يتم بيعها عبر الإنترنت فقط.

كذلك حققت سلسلة الهواتف A أداء قويا في السوق الأمريكي والذي يعد ثاني أكبر سوق لشركة سامسونج على مستوى العالم، فضلا عن الأداء الجيد من Note 20 و Note 20 Ultra أيضًا، هذه العوامل ساهمت في تحقيق الشركة نحو 20% من مبيعات الربع الثالث في هذين السوقين.