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بعد تراجع كبير في يومين.. أسعار الذهب تعاود الارتفاع بالسوق المحلي

12:17 م السبت 31 أكتوبر 2020
بعد تراجع كبير في يومين.. أسعار الذهب تعاود الارتفاع بالسوق المحلي

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت، بنحو جنيهين، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع جنيهين خلال تعاملات اليوم؛ ليسجل 822 جنيهًا مقابل 820 جنيهًا أمس.

ووصل سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم إلى نحو 701 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 735 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6548 جنيهًا.

وارتفع سعر الذهب العالمي في نهاية تعاملات الأسبوع بنسبة 0.60% مقارنة بجلسة الخميس الماضي.

وبلغ سعر الأوقية أمس الجمعة 1878.8 دولار بارتفاع قدره 11.2 دولار في الأوقية، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب

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