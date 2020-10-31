البنك الدولي: رغم كورونا تحويلات المصريين العاملين بالخارج تتدفق إلى مصر

كتبت- ياسمين سليم:

قال تقرير للبنك الدولي إنه رغم أزمة فيروس كورونا لا تزال التحويلات المالية للمصريين العاملين بالخارج تتدفق إلى مصر.

ومصر هي أكبر بلد متلقٍ للتحويلات في منطقة الشرق الأوسط، وقال البنك في تقرير حديث له إن تدفقات التحويلات المالية إلى مصر عملت على مواجهة التقلبات الدورية لهذه الأزمة حتى الآن.

وأضاف أن العمال المصريين في الخارج يرسلون تحويلات بمبالغ كبيرة دفعة واحدة إلى أسرهم في مصر.

ويرجح التقرير أن تتراجع هذه التدفقات في نهاية المطاف بسبب انخفاض أسعار النفط وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في بلدان الخليج.

وأعلن البنك المركزي المصري في بيان الأربعاء الماضي إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي الماضي، ارتفعت ‏‏‏بمعدل 10.4%‏ لتسجل أعلى مستوى تاريخي لها بلغ نحو 27.8 مليار دولار (مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة).

وأضاف أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يونيو 2020 ارتفعت بمعدل 33.7% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2019.

ويتوقع التقرير أن تتراجع تدفقات التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 8% في 2020 لتصل إلى 55 مليار دولار بسبب الأثر السلبي لاستمرار تباطؤ معدلات النمو العالمي.