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أسعار الذهب ترتفع في نهاية تعاملات الأسبوع

10:03 ص السبت 31 أكتوبر 2020
أسعار الذهب ترتفع في نهاية تعاملات الأسبوع

أسعار الذهب

القاهرة- وكالات:

ارتفع سعر الذهب العالمي في نهاية تعاملات الأسبوع بنسبة 0.60% مقارنة بجلسة الخميس الماضي.

وبلغ سعر الأوقية أمس الجمعة 1878.8 دولار بارتفاع قدره 11.2 دولار في الأوقية، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب

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