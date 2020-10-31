أسعار الذهب ترتفع في نهاية تعاملات الأسبوع
10:03 ص السبت 31 أكتوبر 2020
القاهرة- وكالات:
ارتفع سعر الذهب العالمي في نهاية تعاملات الأسبوع بنسبة 0.60% مقارنة بجلسة الخميس الماضي.
وبلغ سعر الأوقية أمس الجمعة 1878.8 دولار بارتفاع قدره 11.2 دولار في الأوقية، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.
واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.
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