مسؤول عراقي: نسعى للاستفادة من تجربة مصر في البنية التحتية والإسكان

كتب- مصطفى عيد:

قال خالد بتال، وزير التخطيط ونائب رئيس الوزراء العراقي، إن العراق يسعى للاستفادة من التجربة المصرية في عدة مجالات من بينها مشروعات البنية التحتية والإسكان الاجتماعي والتخطيط وبناء القدرات والكهرباء، والصحة والدواء.

وأضاف بتال أن العراق يسعى أيضا إلى الاستفادة من التجربة المصرية في تعزيز الموارد البشرية بما يرفع مهارات الشباب العراقي ويؤهلهم لسوق العمل، وأيضا تدشين قواعد البيانات التي تعتبر عاملا محوريًا للخطط التنموية، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي المصرية اليوم الجمعة.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات ثنائية لبتال مع رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع التحضيري على مستوى الوزراء، للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، اليوم ببغداد، بحضور علاء موسى، سفير مصر بالعراق، وأحمد نايف الدليمي، السفير العراقي بمصر، وعدد من المسئولين من البلدين.

وبحث الجانبان، خلال الجلسة، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر والعراق في مجالات التعاون المختلفة لا سيما الكهرباء والطاقة، والنقل، والتجارة، والتعليم، وغيرها من المجالات.

كما تم الاتفاق بين الجانبين على تبادل الوفود والزيارات للخبراء من البلدين خلال الفترة المقبلة لتفعيل الاتفاقيات المرتقب توقيعها في الاجتماع الختامي للجنة العليا المصرية العراقية المقرر غدا السبت.

ويأتي ذلك قبيل انعقاد الاجتماع الختامي للجنة العليا المصرية العراقية غدًا السبت، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، ونظيره العراقي مصطفى الكاظمي، حيث يأتي الاجتماع تنفيذًا لمخرجات القمة الرئاسية الثلاثية بين رؤساء مصر والعراق والأردن.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع الختامي غدا توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة في مجالات التعاون المختلفة.

وأكدت المشاط وبتال، خلال اجتماعهما اليوم، ضرورة أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، سواء في إطار آلية التعاون الثنائي، أو من خلال التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن.

كما تطرق الجانبان إلى المشروعات المقترحة للتنفيذ ومن أهمها مشروع الربط الكهربائي، ومشروع خط الغاز الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، ومشروع خط النفط الثلاثي، والتعاون في مجال التصنيع، ومواد البناء والمعارض.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع العراق في مجالات الاهتمام المشترك لاسيما على مستوى الخبرات المتراكمة لدى مصر في مجال الإحصاء وتنفيذ قواعد البيانات من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما أشارت إلى أهمية التعاون في مجال دعم وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، حيث يتم هذا الدعم من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركة مصر لريادة الأعمال، التي تساهم فيها وزارة التعاون الدولي.

وأضافت الوزيرة أن مصر استطاعت تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي قوي خلال السنوات الماضية، والمضي قدمًا في المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات وهو ما مكنها من تحقيق نمو اقتصادي حتى أثناء جائحة كورونا، والتعامل الإيجابي مع الأزمة.

وذكرت أن هذه الجهود المصرية تفتح الكثير من مجالات التعاون المشترك مع العراق لاسيما على مستوى مشروعات إعادة الإعمار والاستفادة من التجربة المصرية المتنوعة.

وشددت الوزيرة على سعي وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مختلف شركاء التنمية، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.