قطاع الأعمال تعلن تأسيس شركة مستقلة لفريق غزل المحلة

كتبت- شيماء حفظي:

أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، تأسيس شركة لفريق غزل المحلة لكرة القدم.



وقال الوزير، في احتفالية لتكريم فريق غزل المحلة بالصعود للدوري الممتاز اليوم الجمعة، "أسسنا الشركة تحت اسم غزل المحلة لكرة القدم، ويتم حاليا تقييم الأصول التابعة للنادي والتي تتضمن الاستاد وثلاثة ملاعب تابعة له بالإضافة إلى حق الانتفاع باسم غزل المحلة لمدة 20 عاما".

وأضاف أن رأسمال الشركة سيتكون من خلال ضخ 50 مليون جنيه كمرحلة أولى، ثم سيتم في المرحلة الثانية جمع 100 مليون جنيه من خلال طرح الشركة في البورصة للاكتتاب العام خلال الشهرين المقبلين.



وأوضح الوزير "وضعنا لائحة جديدة للفريق وسيتم إنشاء غرفة ملابس وتوقيع عقود للاعبين في الفريق".

وكان الوزير أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، رؤية الوزارة والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج المالكة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لتطوير كرة القدم بنادي غزل المحلة على أسس علمية ومستدامة، مؤكدا أن فكرة بيع الفريق لم تكن مطروحة في أي وقت.

وتشمل رؤية الوزير، التي عرضها في وقت سابق، فصل كرة القدم عن الشركة ووضع حقوق الانتفاع بالاستاد و٣ ملاعب فرعية لمدة 20 سنة كنصيب شركة المحلة في شركة مساهمة على أن يتم طرح جزء أكبر من الأسهم لجماهير المحلة وكرة القدم مما يوفر الأموال المطلوبة لتطوير الاستاد والإنفاق على الفريق للمنافسة في الدوري الممتاز.

كما تتضمن هذه الرؤية إنشاء أكاديمية المحلة على أعلى مستوى، والاستعانة بخبيرين تم استقدامهما للمساعدة في تحديد سبل التطوير ووضع سياسة للنادي.

وشدد الوزير من قبل على أهمية الحفاظ على الفريق الصاعد مع الاستعانة بعدد محدود جدا من اللاعبين الجدد في بعض المراكز.