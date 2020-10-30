وزير قطاع الأعمال يتفقد أعمال إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة

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كتبت- شيماء حفظي :

تفقد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، موقع إنشاء مصنع غزل (1) الجديد، التابع لشركة غزل المحلة، والذي يعد أكبر مصنع غزل في العالم، كما تفقد الوزير أعمال تطوير مركز تدريب العاملين بقطاع الغزل والنسيج.

وتفقد الوزير خلال زيارته لمدينة المحلة اليوم الجمعة التطور في أعمال البنية التحتية لمصنع الغزل، الذي يأتي على رأس خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة.

ورافق الوزير خلال تفقد المصنع كلٌ من الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وأحمد عمرو العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة.

ويقام مصنع غزل (1) على مساحة حوالي 62.5 ألف متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل / يوم.

ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية قبل نهاية 2021.

كما تفقد الوزير الأعمال الإنشائية لتطوير مركز تدريب العاملين بقطاع الغزل والنسيج بالمحلة، تمهيدا لوصول الآلات التي ستستخدم في التدريب بالمركز الذي يعد قبلة للعاملين بهذا المجال في مصر منذ إنشائه.

يذكر أنه من المقرر أن يستغرق تنفيذ خطة تطوير شركات القطن والغزل والنسيج، التابعة لقطاع الأعمال العام، نحو عامين ونصف بتكلفة تتجاوز 21 مليار جنيه.

وتتضمن الخطة تحديثا كاملا في الإنشاءات والآلات- التي تم التعاقد على توريدها من كبرى الشركات العالمية- وتطويرا شاملا في نظم الإدارة والتسويق.

ولم تغفل خطة التطوير العنصر البشري الذي يعد عنصرا رئيسيا في التطوير، حيث تم تخصيص ميزانية خاصة لتدريب العاملين ورفع كفائتهم.