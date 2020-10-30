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أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع.. والجرام يخسر 11 جنيها خلال يومين

12:46 م الجمعة 30 أكتوبر 2020
أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع.. والجرام يخسر 11 جنيها خلال يومين

أسعار الذهب

كتب- مصطفى عيد:

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليفقد سعر الجرام نحو 11 جنيها في يومين.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض جنيهين خلال تعاملات اليوم ليسجل 820 جنيها مقابل 822 جنيها أمس.

وكان سعر الجرام تراجع 9 جنيهات خلال تعاملات أمس الخميس مقارنة بمستواه أمس الأول الأربعاء.

ووصل سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم إلى نحو 703 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 إلى 937 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6560 جنيها.

وعالميًا انخفضت أسعار الذهب لليوم الثاني خلال تعاملات أمس، حيث فقدت الأوقية نحو 40.4 دولار من قيمتها في يومين بنسبة تراجع 2.1%، وذلك قبل أن تستعيد جزءا من خسائرها خلال تعاملات اليوم حتى الآن بنسبة صعود 0.27%.

وبحسب بيانات شبكة بلومبرج، وصل سعر أوقية الذهب اليوم إلى نحو 1872.60 دولار في الساعة الثانية عشر و30 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب سعر الجرام عيار 18 الذهب

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