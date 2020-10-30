البلطي يتراجع.. ماذا حدث لأسعار الأسماك بسوق العبور خلال أسبوع؟

كتب- مصطفى عيد:

تراجعت أسعار كيلو السمك البلطي والجمبري خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفع أسعار كيلو السمك المكرونة السويسي، والبوري اليوم الجمعة مقارنة بمستوياتها يوم الجمعة الماضي.

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الجمعة، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه يوم الجمعة الماضي، ليتراوح بين 25 و28 جنيها.

كما انخفض سعر كيلو الجمبري 20 جنيها مقارنة بيوم الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و350 جنيها.

بينما زاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيها واحدا خلال أسبوع، ليتراوح اليوم بين 50 و66 جنيها، وكذلك ارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا خلال أسبوع، ليتراوح اليوم بين 40 و46 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا عند نفس مستواه الجمعة الماضي ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و100 جنيه، مقارنة بيوم الجمعة الماضي بسوق العبور.