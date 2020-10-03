تفاصيل القرض الشخصي في 3 بنوك حكومية بعد قرار المركزي بخفض الفائدة

كتبت- منال المصري:

ثبت 3 بنوك حكومية وهي الأهلي ومصر والقاهرة، سعر الفائدة على القرض الشخصي على الرغم من خفض البنك المركزي للعائد على الإيداع والإقراض.

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قررت خفض الفائدة 0.5% على الإيداع والإقراض الخميس قبل الماضي لأول مرة من 6 شهور بعد خفض الفائدة الاستثنائي 3% في مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ويرجع اتجاه أكبر 3 بنوك حكومية في التمهل في خفض الفائدة على قروض التجزئة المصرفية للأفراد إلى توقيع خفض في وقت سابق على الفائدة بنسبة 1% في مبادرة مايغلاش عليكم الذي أعلن عنها الرئيس قبل نهاية يوليو الماضي لتحفيز المنتج المحلي.

وتتباين مواصفات القرض الشخصي من بنك إلى آخر، سواء من ناحية قيمة التمويل أو نسبة الفائدة وفترة السداد، ونوع وظيفة العميل حكومة أو خاص أو مهن حرة.

ويحدد البنك قيمة الحد الأقصى لقيمة القرض للعميل حسب دخله الشهري وقدرته على سداد الأقساط الشهرية وكذلك حسب ضمان القرض بضمان وظيفة أو مهن حرة.

ويقدم مصراوي تفاصيل القرض الشخصي (النقدي) في 3 بنوك حكومية:

البنك الأهلي المصري:

نسبة الفائدة: من 14% إلى 18% سنويًا متناقصة حسب نوع برنامج التمويل وضمان تحويل الراتب أومن غير تحويل، وما إذا كان المفترض موظف حكومي أو خاص أو مهن حرة.

قيمة القرض: 1.5 مليون جنيه حد أقصى، يرتفع إلى مليوني جنيه في حالة التعهد بتحويل مكافأة نهاية الخدمة.

الحد الأقصى لفترة سداد القرض: 12 سنة.

سن العميل: يتراوح بين 21 و60 عامًا كحد أقصى، ويصل إلى 65 عاما في بعض الوظائف.

الراتب الشهري: ألف جنيه كحد أدنى.

المصاريف الإدارية: إعفاء من نسبة المصاريف حتى بداية الشهر القادم.

بنك مصر:

نسبة الفائدة: تتراوح بين 15.75 و19.5%.

قيمة القرض: تصل إلى مليون جنيه كحد أقصى.

فترة السداد: تتراوح بين 6 أشهر و10 سنوات كحد أقصى.

السن: يتراوح بين 21 و65 عامًا كحد أقصى عند سداد آخر قسط من القرض.

الحد الأدنى للراتب الشهري: يتراوح بين ألف جنيه (في حال تحويل الراتب)، وألفي جنيه (دون تحويل الراتب).

المصاريف الإدارية: إعفاء من نسبة المصاريف حتى بداية الشهر القادم.

بنك القاهرة:

قيمة القرض: تصل إلى 1.5 مليون جنيه.

نسبة الفائدة: بين 15% إلى 19% حسب تحويل الراتب والمهنة.

فترة سداد: تصل إلى 7 سنوات.

السن: يتراوح بين 21 إلى 60 عامًا كحد أقصى.

الدخل الشهري: 300 جنيه شهريًا كحد أدنى.

المصاريف الإدارية: إعفاء من نسبة المصاريف حتى بداية الشهر القادم.