شركتان مصريتان ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط الأكثر حصولًا على التمويل بالمنطقة

كتب- علاء حجاج:

ضمت قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط لأكثر 10 شركات ناشئة حصولا على التمويل بمنطقة الشرق الأوسط، شركتين مصريتين وهما "سويفل وحالا".

واعتمدت فوربس في تقييمها على حصر الشركات التي لا يزيد عمرها عن 7 أعوام، وأن تحصل الشركة الناشئة على تمويل من المستثمرين بحد أدنى قدره 5 ملايين دولار.

واستبعدت فوربس قيمة القروض وحصة المؤسسين من إجمالي التمويل الذي حصلت عليه الشركة الناشئة.

وجاءت شركة سويفل، وهي شركة متخصصة في النقل التشاركي، تأسست في مصر عام 2017 على يد رائدين أعمال هم مصطفى قنديل وأحمد صباح في المركز الثاني للقائمة، وتعمل الشركة حاليًا الإمارات العربية المتحدة بعد نقل مقرها العام الماضي.

وحصلت سويفل حتى الآن على تمويلات تصل إلى 92 مليون دولار، تضم سويفل أكثر من 600 خط في القاهرة والإسكندرية، وتوسعت في كينيا وباكستان.

ويتيح التطبيق للركاب الذين يتجهون في الاتجاه نفسه، مشاركة رحلات الحافلات ذات المسار الثابت مقابل أجرة ثابتة- أرخص بنسبة تصل إلى %70 من تطبيقات السيارات عند الطلب.

وفي المركز العاشر جاءت شركة حالا، وهي شركة مصرية ناشئة أسسها ثلاث شباب من رواد الأعمال في عام 2017، وهي منصة توصيل الأفراد عبر المركبات ثنائية العجلات وتوصيل الأشياء، وجمعت شركة حالا تمويلات بقيمة 23.5 مليون دولار حتى الآن، بحسب فوربس.

وتصدر قائمة أكثر 10 شركات ناشئة حصولًا على التمويل شركة Pure Harvest Smart Farms، وهي شركة تقنية زراعية تأسست في 2016، تمكنت من جمع تمويلات بقيمة 135.8 مليون دولار، تعمل الشركة على إنتاج الفواكه والخضروات الطازجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستخدام تقنياتها الخاصة التي تعتمد على الزراعة الخاضعة للرقابة البيئية (CEA).