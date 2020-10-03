"أرقى" تطلق أول مشروع للأبراج الإدارية بالعاصمة الجديدة باستثمارات 2.5 مليار جنيه

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة أرقى للتطوير العقاري عن تدشينها مشروع مشروع أبراج Business Park والذي يعد أول مشروع للأبراج الإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات 2.5 مليار جنيه، بحسب بيان صحفي من الشركة اليوم السبت.

وقال المهندس حلمي عباس، رئيس مجلس إدارة شركة أرقى للتطوير العقاري، إن المشروع يعد بداية لاستثمارات أخرى في العاصمة التي تعد محور الاستثمار العقاري في العالم العربي والجاذب الأكبر للمستثمر العقاري في الشرق الأوسط.

أضاف أن المشروع يأتي في موقع جغرافي مميز في قلب العاصمة الإدارية حيث يتوسط الحياة التجارية وأمام فندق الماسة وبالقرب من ( البرج الأيقوني - حي المال والأعمال - مطار العاصمة الإدارية- وحي الوزارات) ويتخذ المشروع من ميدان الداون تاون الرئيسي على محور محمد بن زايد الرئيسي مقرا له.

ويتضمن المشروع ثلاثة أبراج متعددة الاستخدامات «التجارية، الإدارية، الطبية، والسكني الفندقي» ويتم ربطها بالدور الأخير بعدد من المطاعم والوحدات التجارية والسكنية بمنظور بانورامي على ارتفاع 91 مترا، ويتميز بإمكانية مشاهدة معالم العاصمة الإدارية، بحسب عباس.

وأوضح أنه قد تم طرح المرحلة الأولى من المشروع للبيع يوم 28 سبتمبر 2020 وتم إنجاز تعاقدات بنسب فوق المتوقعة نظرا لتميز المشروع من حيث الموقع، وسيتم تسليم المرحلة الأولى من المشروع في أبريل عام 2024.