قمة "تكني ساميت" تتوقع 10 آلاف مشارك من رواد الأعمال والمستثمرين



كتب- علاء حجاج:

قال طارق القاضي، مؤسس قمة "تكني ساميت" لريادة الأعمال، إن قمة هذا العام ستعقد بنظام الجمع بين الحضور الواقعي للمشاركين وتنظيم جلسات افتراضية أون لاين فيما يعرف باسم الـ "hybrid".

وستقام "تكني ساميت" في الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر بمكتبة الإسكندرية.

وأضاف القاضي أن النظام الجديد سيتيح فرصة جيدة لمشاركة خبراء ومتخصصين فى قطاع التكنولوجيا من دول أخرى تحت رعاية كلٍ من وزارة الاتصالات، والاتحاد العام للغرف التجارية، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وشركات أخرى منها أكسا للتأمين، وإنرشيا، وهواوي.

وبحسب تصريحات القاضي لمصراوي، تستهدف قمة هذا العام التركيز على آليات توظيف التكنولوجيا فى التغلب على مشكلات أو تطوير منتج أو خدمة معينة من خلال عبر حلقات نقاش وورش عمل تتناول أجندة موضوعات منها خدمات التجارة الإلكترونية والحلول الطبية، إلى جانب قطاع الألعاب الإلكترونية وحلول التكنولوجيا الرياضية لأول مرة.

وأوضح أن القمة تستهدف أيضا تسليط الضوء على كيفية الاستثمار في الشركات الناشئة، وتحديد الفرص الواعدة فى القطاعات الاقتصادية أمام المستثمرين وصناديق الاستثمار ورأس المخاطر.

وتنعقد القمة تحت رعاية الوكالة الألمانية وبمشاركة 9 دول من مجموعة مستثمري البحر المتوسط، إلى جانب مشاركة ومتابعة من 15 إلى 20 صندوق استثمار متخصصة في تمويل الشركات الناشئة، وفقا للقاضي.

وأضاف أن عدد المتحدثين خلال القمة يصل لأكثر من 200 متحدث من بينهم شخصيات محلية وعالمية على رأسهم عمرو طلعت وزير الاتصالات، والسفير السويدي بالقاهرة، وممثلون عن شركات مايكروسوفت وإكسا وإنرشيا وإيفا فارما وبيبسيكو و سواري فنتشرز لرأسمال المخاطر، فضلا عن رئيس الاتحاد الأوروبي للمستثمرين الملائكيين.

وذكر طارق القاضي أنه من المتوقع أن يصل عدد إجمالي الحضور فعليا وافتراضيا إلى 10 آلاف شخص.

وأشار القاضي إلى أن دورة 2020 تتضمن عقد 4 مسابقات منها "start up welcome" والفائز خلالها سيقوم بالسفر إلى مدينة سان فرانسيسكو بأمريكا وسيتاح له فرصة استثمار بقيمة مليون دولار.

كما تتضمن هذه المسابقات مسابقة مسرعة الأعمال في مركز الإبداع التكنولوجي التابع لوزارة الاتصالات، ومسابقة أخرى تنظمها سفارة السويد للشركات الناشئة العاملة في الحلول الطبية، بينما تطلق شركة أكسا مسابقة رابعة لتمكين رواد الأعمال في القطاع الطبي أيضا من السفر إلى فرنسا، وفقا للقاضي.

وتعتبر "تكني ساميت" بمثابة منصة تضم كافة الجهات الداعمة لمجتمع ريادة الأعمال فى مصر عبر 6 دعائم منها الجامعات والحكومة والمستثمرين والموجهين ومقدمي الخدمات القانونية والمحاسبية.