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بعد مستوى تاريخي.. تعرف على تطور تحويلات المصريين بالخارج في 10 سنوات (جراف)

04:42 م الخميس 29 أكتوبر 2020
بعد مستوى تاريخي.. تعرف على تطور تحويلات المصريين بالخارج في 10 سنوات (جراف)

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج في الربع الأول

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت أعلى حصيلة سنوية في تاريخها خلال العام المالي الماضي.

وبحسب بيان من البنك المركزي أمس، سجلت تحويلات المصريين بالخارج نحو 27.8 مليار دولار في عام 2019-2020 مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال عام 2018-2019، بنسبة زيادة 10.4%.

ويأتي ذلك رغم تداعيات أزمة كورونا والتي أسهمت في تراجع حصيلة تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي إلى نحو 6.2 مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018-2019 بنسبة تراجع 10.5%.

وبحسب بيانات البنك المركزي، سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال آخر 10 سنوات نحو 205.4 مليار دولار، حيث ارتفعت التحويلات خلال آخر 5 سنوات إلى 118.3 مليار دولار مقابل نحو 87.1 مليار دولار خلال السنوات الخمس السابقة عليها بنسبة زيادة 35.8%.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال آخر 10 سنوات، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

تحويلات المصريين بالخارج البنك المركزي

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