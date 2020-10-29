البنك الأهلي ومصر الخير يفتتحان عددا من المشروعات التنموية بالفيوم

كتبت- منال المصري:

افتتح البنك الأهلي المصري ومؤسسة مصر الخير عددا من المشروعات التنموية بمحافظة الفيوم، وذلك بحضور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي.

وبحسب بيان من البنك الأهلي اليوم الخميس، تشمل المشروعات مدرستين تم تطويرها، مع وضع حجر أساس لوحدة بيطرية، وتسليم 50 مشروع توليد دخل وذلك بتمويل كامل من البنك.

وقال نرمين شهاب الدين إن المشروعات التي تم افتتاحها بالمحافظة تأتي ضمن برامج المسئولية المجتمعية التي يقوم بها البنك خاصة فيما يخص قطاع التعليم الذي يعد أحد أهم قطاعات التنمية والتي تخدم استراتيجية الدولة وأهمها رؤية مصر 2030.

وأضافت أن التعاون بين البنك الأهلي المصري ومؤسسة مصر الخير في محافظة الفيوم أسفر عن افتتاح عدد من مشروعات التنمية المتكاملة بالفيوم، ومنها مدرستي أبو سعاد الإعدادية وعبد السلام كريم الابتدائية.

وأشارت إلى أن هذا يأتي من أجل دعم وتطوير العملية التعليمية وتحقيق الارتقاء المطلوب بمستوى جودة التعليم مع إتاحة فرص تعليمية أفضل للتلاميذ في مختلف المراحل التعليمية التي يوليها البنك والمؤسسة اهتماما متناميا.

وأوضحت شهاب الدين أن البنك الأهلي بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير قام بتوزيع عقود 50 عقدا لمشروعات مولدة للدخل على الأسر المستحقة بالمحافظة، ليصل بذلك عدد المشروعات التي مولها البنك بالقرى التي يقوم بتطويرها ضمن الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة مصر الخير إلى 858 مشروعا.

وذكرت أن ذلك يهدف إلى الحد من البطالة وتحسين المستوى المعيشي لسكان تلك القري، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية منشأة سنورس، وأيضا عمليات الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بالقرية بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان توفير مياه نقية لأهالي القرية.

وقال محافظ الفيوم: "حينما تتكاتف الدولة المصرية مع كافة الأجهزة والمؤسسات التنموية بالدولة تستطيع تحقيق المزيد من التنمية والإنجازات الملموسة".

وأشاد المحافظ بالتعاون بين البنك الأهلي ومؤسسة مصر الخير ومؤسسات الدولة لتحقيق التنمية وعمليات التطوير وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية بمختلف المحافظات في ظل عمليات التطوير والتنمية التي تقوم بها الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال علي فتحي عبد الرحيم، رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، إن افتتاح مدرسة عبد السلام كريم للتعليم الأساسي بمنشأة سنورس يستهدف خدمة 1447 طالبًا وطالبة.

وأضاف أنه تم إجراء تطوير شامل لمبنى المدرسة والملاعب، وعمل تجهيزات كاملة لمقاعد للدارسين والمكتبات ومعامل علوم الحاسب الآلي والمكاتب الإدارية، وتوفير الزي المدرسي للطلاب.

وأشار عبد الرحيم إلى افتتاح مدرسة عزبة أبو سعاد الاعدادية بمنشأة سنورس والتي تخدم 956 طالبًا وطالبة، وتم بها تطوير شامل لمبنى المدرسة والملاعب وعمل تجهيزات كاملة لمقاعد الدارسين والمكتبات ومعامل علوم الحاسب الآلي والمكاتب الإدارية، وتوفير الزي المدرسي.

وذكر أنه تم أيضا وضع حجر الأساس الوحدة للبيطرية بقرية منشأة سنورس، وذلك لتقديم خدمات الرعاية البيطرية لمربي الإنتاج الحيواني بنحو 25 قرية بمركز سنورس بالفيوم للمساهمة في تعظيم فرص زيادة الدخل لمربي الإنتاج الحيواني.

وقالت أمل مبدي، رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، إن البنك الأهلي مستمر في تنفيذ العديد من البرامج الاجتماعية والتنموية بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير، حيث تطورت مساهمات البنك لتشمل تقديم عدد كبير من المشروعات التنموية بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم وتهيئة بيئة عمل متكاملة لهم سعيا لتحقيق تنمية شاملة للمجتمع وتلبية إحتياجاته والوصول إلى مجتمعات متكاملة.

وأضافت أن البنك الأهلي يدرك أهمية دعم برامج الخدمة المجتمعية والمساهمة في تطوير وتحسين المستوى التعليمي والثقافي والاقتصادي والضمان الاجتماعي لأفراد المجتمع، بالإضافة إلى دعم ذوي القدرات الخاصة ومساندة المرأة المعيلة والتي تعد من أهم واجباته تجاه وطنه والتي يجب على كافة الشركات والمؤسسات الوطنية أن تحذو حذوه.

وشددت على أنه في إطار هذا الدعم يشارك البنك الأهلي، ومؤسسة مصر الخير في تنفيذ الكثير من البرامج التي تتبناها المؤسسة لتنمية المجتمع وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ البروتوكول المشترك بين البنك الأهلي ومؤسسة مصر الخير والذي بدأ منذ 3 سنوات، بهدف تنفيذ أنشطة تنمية متكاملة تساهم في تطوير القرى الأكثر استحقاقا في مختلف المحافظات تحت مسمى مشروع "قرى البنك الأهلي المصري" والذي يشمل تطوير 17 قرية مصرية.