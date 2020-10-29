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وزارتا العدل والاتصالات توقعان بروتوكول تعاون لتطوير منظومة التقاضي

11:48 ص الخميس 29 أكتوبر 2020
وزارتا العدل والاتصالات توقعان بروتوكول تعاون لتطوير منظومة التقاضي

جانب من اللقاء

كتب- علاء حجاج:

شهد عمر مروان وزير العدل، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بهدف ميكنة أعمال وزارة العدل والمحاكم، وربطها بجهات الدولة المختلفة، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الخميس

ووقع بروتوكول التعاون طارق كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، وخالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة.

وقال وزير العدل إن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ رؤية الدولة ووزارة العدل نحو تحقيق عدالة ناجزة، وتيسير إجراءات التقاضي من خلال ميكنة أعمال الوزارة والمحاكم، وربطها بجهات الدولة المختلفة لرفع كفاءة وقدرة المنظومة القضائية وتوفير أدوات تقييم ومتابعة الأداء.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار جهود الارتقاء بالعمل القضائي والإداري، وتوفير الوقت والجهد لأطراف عملية التقاضي.

من جانبه قال وزير الاتصالات إن توقيع البروتوكول يأتي في ضوء التعاون الوثيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق "عدالة مصر الرقمية".

وأضاف أن البروتوكول يشمل مشروعات عديدة سيتم تنفيذها على أكمل وجه من أجل استخدام تكنولوجيا المعلومات لتطوير منظومة العمل الداخلية بوزارة العدل وقطاعاتها المختلفة وربطها بغيرها من الجهات والهيئات بما يساهم في تطوير منظومة العمل القضائية والإدارية، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

ويتضمن البروتوكول وضع خطة استراتيجية لمبادرة العدالة الرقمية من أجل بناء منظومة تقاضي موحدة، وميكنة أعمال المحاكم وقطاعات الوزارة والجهات المعاونة لها، بما يساهم في تيسير التقاضي وحوكمته، ورفع مؤشر بيئة الأعمال، بحسب البيان.

كما يشمل البروتوكول تطوير قنوات اتصال لوزارة العدل من خلال تحديث بوابة وزارة العدل الرقمية، ورفع كفائتها، وإنشاء منصة تفاعلية لتبادل البيانات، وتنفيذ مشروعات الحفظ الموحد للقضايا والوثائق؛ الأمر الذي يعزز بناء مجتمع معلوماتي عصري.

عمر مروان وزير العدل عمرو طلعت تطوير منظومة التقاضي

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