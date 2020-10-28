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تعيين عمرو محفوظ رئيسا تنفيذيا لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

04:35 م الأربعاء 28 أكتوبر 2020
تعيين عمرو محفوظ رئيسا تنفيذيا لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

الدكتور مصطفى مدبولي


كتب- علاء حجاج:

أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين عمرو محمد محفوظ حسين رئيسا تنفيذيا لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لمدة عام.

وكان عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصدر قرارا بتكليف عمرو محفوظ بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة في يوليو الماضي، بالإضافة إلى قرار توليه منصب مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية والتطوير.

ويمتلك محفوظ خبرة واسعة تمتد لأكثر من 33 عاما في مجال تكنولوجيا المعلومات لا سيما المتعلقة بتطوير الأعمال باستخدام التطبيقات التكنولوجية وتقديم الحلول والاستشارات في مجالات التحول الرقمي، والتطوير الإداري، وبناء الكوادر البشرية، وتأهيل وخلق القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى خبراته ونجاحاته في تطوير ونمو الأعمال في الأسواق الناشئة.

ويتمتع بخبرات عملية متراكمة في مجال الاستشارات وخدمات الأعمال، حيث شغل العديد من المناصب القيادية في شركة "IBM" العالمية قام خلالها بتطوير وبناء قطاع الاستشارات في العديد من البلدان بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وخلال مسيرته المهنية، تولى عمرو محفوظ قيادة قطاع الخدمات الاستشارية بفرع الشركة في مصر، حيث قاد تنفيذ مشروعات واسعة النطاق في قطاعات الحكومة والاتصالات والبنوك.

وشغل محفوظ أيضا منصب المدير التنفيذي للاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بفرع شركة "IBM" في إمارة دبي، ثم مدير تنفيذي لقطاع الخدمات الاستشارية بالمملكة العربية السعودية.

وحصل محفوظ على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية ماستريخت للإدارة في هولندا، وعلى درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة القاهرة.

عمرو محفوظ مصطفى مدبولي صناعة تكنولوجيا المعلومات

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