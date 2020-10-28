بدء التقديم أول نوفمبر.. تفاصيل مبادرة السداد الفوري لمتأخرات المصدرين (تفاعلي)
كتب- مصطفى عيد:
أعلنت وزارة المالية بدء تلقيها طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" لمستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق دعم الصادرات بدءا من أول نوفمبر الجاري، بحسب بيان لها اليوم.
وسيحصل المصدرون المستفيدون من المبادرة على 85% من مستحقاتهم المتأخرة قبل نهاية العام الجاري، على أن يتم خصم الـ 15% عن تعجيل السداد.
ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التفاعلي التالي تفاصيل مبادرة "السداد النقدي الفوري" لمستحقات المصدرين، بحسب ما ذكرته وزارة المالية.
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