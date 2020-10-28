أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات النواب سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

بدء التقديم أول نوفمبر.. تفاصيل مبادرة السداد الفوري لمتأخرات المصدرين (تفاعلي)

03:57 م الأربعاء 28 أكتوبر 2020
بدء التقديم أول نوفمبر.. تفاصيل مبادرة السداد الفوري لمتأخرات المصدرين (تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية بدء تلقيها طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" لمستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق دعم الصادرات بدءا من أول نوفمبر الجاري، بحسب بيان لها اليوم.

وسيحصل المصدرون المستفيدون من المبادرة على 85% من مستحقاتهم المتأخرة قبل نهاية العام الجاري، على أن يتم خصم الـ 15% عن تعجيل السداد.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التفاعلي التالي تفاصيل مبادرة "السداد النقدي الفوري" لمستحقات المصدرين، بحسب ما ذكرته وزارة المالية.

متأخرات المصدرين وزارة المالية

الخبر التالى:

تعيين عمرو محفوظ رئيسا تنفيذيا لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 106877

    عدد المصابين

  • 99084

    عدد المتعافين

  • 6222

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 44145449

    عدد المصابين

  • 32350904

    عدد المتعافين

  • 1169667

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصادر بالصحة: "تعديل كبير" على بروتوكول علاج كورونا.. وهذا موعد ظهوره

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا