"تنمية المشروعات" يوقع عقودا مع 11 محافظة بتمويلات 228 مليون جنيه

كتب- مصطفى عيد:

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على عقود مع 11 محافظة بإجمالي تمويل قدره 228 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية والمجتمعية في محافظات الأقصر، وأسيوط، والمنيا، والفيوم، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، والشرقية، والبحيرة، والدقهلية، وكفر الشيخ.

وقال الجهاز، في بيان له اليوم الأربعاء، إن هذه العقود يأتي ضمن أنشطة اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية التي ينفذها الجهاز بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وفي إطار جهود الدولة لمواجهة هذه الظاهرة ولتحسين الظروف المعيشية في المناطق التي تعاني منها هذه الظاهرة.

وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على المساهمة في الجهود الملموسة التي تبذلها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لتنفيذ مبادرة مراكب النجاة بهدف تحقيق التكامل بين أنشطة الجانبين.

وقالت إن الجهاز يتعاون مع مختلف أجهزة الدولة لتطوير المناطق التي تعاني من ظاهرة الهجرة غير النظامية عن طريق تنفيذ مشروعات لتحسين البنية الأساسية والمرافق من مياه شرب وكهرباء وصرف صحي للارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين في هذه المناطق.

وأضافت نيفين جامع أن هذه المشروعات تساهم أيضا في تهيئة البيئة الملائمة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع الشباب علي إقامة هذه النوعية من المشروعات ومن جهة أخرى توفير فرص عمل كثيفة للعمالة غير المنتظمة ومتوسطة المهارة.

وذكرت أنه يتم تنفيذ هذه المشروعات باستخدام منهجيات العمالة الكثيفة والتي تعتمد على استخدام العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة بدلا من الآلات والمعدات مما يتيح الآلاف من يوميات التشغيل للعمالة غير المنتظمة من أبناء هذه المحافظات.

وأشارت نيفين جامع إلى أنه سيتم تطوير مهارات الشباب الباحث عن عمل بهذه المناطق وتدريبهم على عدد من الحرف والمهارات اليدوية لتمكينهم من الحصول على فرص تشغيل تناسب مهاراتهم أو إقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم.

وستتيح هذه المشروعات ما يزيد عن 335 ألف يومية عمل أثناء تنفيذها، بالإضافة إلى فرص العمل الخاصة بالإدارة والصيانة، وفقا لنيفين جامع.

وأوضح طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي بالجهاز، أن هذه العقود تشمل مد وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بطول 108 كيلومترات، وخطوط انحدار الصرف الصحي بطول حوالي 3.4 كيلومتر، ورصف طرق ريفية بطول 37 كيلومترا.

كما تتضمن هذه العقود ترميم وصيانة مبانٍ عامة تشمل 56 مدرسة و9 وحدات بيطرية و20 وحدة صحية و24 مركز شباب، بالإضافة إلى تكسية الجوانب والقاع للترع الصغيرة بطول 12.88 كيلومتر للحفاظ على مياه الري، وفقا لطارق شاش.

وأشار إلى أن هذه المشروعات يتم تنفيذها بالتعاون مع المحافظات والوزارات المعنية على مستوى الجمهورية، وباستخدام صغار المقاولين المحليين والجمعيات الأهلية ذات الخبرة.

وذكر شاش أنه تم تحديد أولويات المشروعات المدرجة باتفاقيات أطر العمل من خلال الاجتماعات والزيارات الميدانية التي قام بها ممثلو أفرع جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع المسؤولين بالوحدات المحلية والمراكز بالمحافظات المعنية لدراسة الاحتياجات المقدمة من هذه الوحدات.

وأوضح أن أولويات التحديد تتضمن أيضا التأكد من أنها تعبر عن الاحتياجات الفعلية للمستفيدين طبقا للقواعد التي تم الاتفاق عليها بين الجهاز والمحافظات المدرجة بالاتفاقية وبما يتفق مع المعايير والأولويات التي تم تحديدها بالتنسيق مع قطاع المشروعات العامة بجهاز تنمية المشروعات وبما يحقق أهداف الجهاز في تشغيل عمالة كثيفة.

وكان تم توقيع اتفاقية "التصدي لجذور ظاهرة الهجرة غير النظامية " بين جهاز تنمية المشروعات والاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 27 مليون يورو، وذلك طبقا للدراسة التي أجرتها اللجنة القومية والتنسيقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.

وتعد هذه الاتفاقية استكمالا للتعاون الوثيق بين جهاز تنمية المشروعات والاتحاد الأوروبي الذي يعتبر من أكثر الجهات الداعمة لأنشطة جهاز تنمية المشروعات في مجال مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية كثيفة العمالة كإحدى الآليات المستخدمة لخفض نسب البطالة للعمالة غير المنتظمة، وفقا للبيان.