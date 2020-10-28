البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء



كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.19% إلى مستوى 10579 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.69%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.58%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة 0.45% إلى مستوى 10559 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.