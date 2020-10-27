قطاع الأعمال تبحث مع "فاش ماش" الأوكرانية الترويج لفرص التعاون مع "القابضة المعدنية"

كتبت– شيماء حفظي:

استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إيهور جوفكفا نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية للعلاقات الدولية والوفد المرافق له - الذي يزور مصر حاليا - ويفهين ميكيتينكو سفير أوكرانيا بالقاهرة.

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه قد تم عقد جلسة مباحثات بين الجانبين بحضور وفد من شركة "فاش ماش" الأوكرانية، والمهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

تم خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون المشترك بين مصر وأوكرانيا، والسعي نحو تعزيز أطر التعاون، ومتابعة الأعمال المشتركة بين شركة "فاش ماش" والشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومساهمتها في أعمال التطوير.

يشار إلى أن شركة "فاش ماش" الأوكرانية تقوم حاليًا بتنفيذ مشروع تجريبي في مناجم شركة الحديد والصلب لبحث إمكانية زيادة تركيز خام الحديد في هذه المناجم.

ووجه وفد الشركة الأوكرانية الشكر لوزارة قطاع الأعمال العام لقبول مبادرتهم الخاصة بالترويج لدى المستثمرين الأجانب، فرص التعاون والشراكة المتاحة بشركات القابضة للصناعات المعدنية، في ضوء علاقتهم المتميزة بعدد كبير من المستثمرين في الخارج.

وكانت شركة فاش ماش، تقدمت بعرض لتطوير شركة الحديد والصلب المصرية، انفرد "مصراوي" بنشره قبل أسبوع، فيما تنتظر الشركة ردا من الوزارة بشأنه، بينما ينتظر المساهمون الجمعية العامة غير العادية بشأن مصير الشركة الأسبوع المقبل.

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