ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.45% إلى مستوى 10559 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.78%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.34%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 79.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 45.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 34.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.86% إلى مستوى 10511 نقطة.