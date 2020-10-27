أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات النواب سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

"موسم الجنون".. لماذا قفزت أسعار الطماطم بالأسواق؟

01:54 م الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
"موسم الجنون".. لماذا قفزت أسعار الطماطم بالأسواق؟

أسعار الطماطم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الطماطم في سوق الجملة والقطاعي خلال الأسبوع الجاري ليصل سعر الكيلو إلى بين 8 و١٠ جنيهات في الأسواق، مقابل بين 3.5 جنيه و5 جنيهات في الأسبوع الماضي.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، لمصراوي، إن ارتفاع أسعار الطماطم يرجع إلى فاصل العروات بين المحاصيل الزراعية.

وأضاف النجيب أن الوقت الحالي هو الموسم السنوي لارتفاع أسعار الطماطم، فدائما ترتفع الأسعار بين العروة الصيفية والعروة الشتوية.

وأشار إلى أن سعر قفص الطماطم في سوق الجملة يتراوح حاليا بين 130 و140 جنيها، مقابل 50 و60 جنيها الأسبوع الماضي، ليصل سعر الكيلو في الأسواق إلى بين 8 و10 جنيهات.

وتوقع النجيب أن تعاود الأسعار الانخفاض بشكل تدريجي بعد نحو 25 يوما من الآن مع بداية ظهور العروة الشتوية.

أسعار الطماطم شعبة الخضروات والفاكهة حاتم النجيب

الخبر التالى:

3 مليارات جنيه حصيلة الضرائب والرسوم بجمارك بورسعيد خلال سبتمبر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 106540

    عدد المصابين

  • 98903

    عدد المتعافين

  • 6199

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 42917824

    عدد المصابين

  • 31659985

    عدد المتعافين

  • 1154305

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"الكهرباء" تعلن آخر موعد لتركيب العدادات الكودية بدلًا من الممارسة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا