وزير البترول: تدشين بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج قبل نهاية العام

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه يجري الإعداد لتدشين بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج خلال الفترة القريبة المقبلة قبل نهاية العام، وطرح كافة المزايدات العالمية الجديدة من خلالها.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع اللجنة التنفيذية لمشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج "EUG" لمتابعة تقدم تنفيذ المشروع الذي يعد الأول من نوعه في صناعة البترول المصرية في إطار البرنامج الأول بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة إن المشروع يتضمن استحداث آليات متطورة للمساعدة على سرعة وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم تنافسية مصر في مجالات البحث والاستكشاف بما ينعكس إيجابا على زيادة الاحتياطيات ومعدلات الإنتاج من البترول والغاز.

وقال طارق الملا إن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية حديثة في آليات تسويق الفرص الاستثمارية البترولية من خلال بوابة رقمية متكاملة لنشاط البحث والاستكشاف والإنتاج للموارد البترولية والغازية تم تنفيذها بمعاونة شركة شلمبرجير العالمية ذات الخبرة والحلول التكنولوجية المتقدمة.

وأضاف أن البوابة تضم البيانات الفنية الخاصة بهذا النشاط وتعمل على تعظيم قيمتها وتطويرها وتسويقها عالمياً أمام شركات البترول العالمية، وتوضيح الفرص والمؤشرات والاحتمالات، فضلا عن الترويج من خلال البوابة الجديدة للمزايدات العالمية التي سيطرحها قطاع البترول أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة للبحث في مناطق جديدة واعدة.

وذكر الوزير أن تطبيق هذه الآلية المتطورة يساعد على سرعة اتخاذ قرارات الاستثمار في مصر من خلال رؤية واضحة مبنية على المعلومات والبيانات، كما يعكس على مواكبة قطاع البترول لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي عالميا في هذه الصناعة.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيكون له مردود إيجابي على الاستثمار في مجال البحث والاستكشاف في مصر، وسيعمل على تعظيم فرص زيادته وجذب شركات عالمية جديدة لم تعمل في مصر من قبل، وتعزيز استثمارات الشركات القائمة.

وخلال الاجتماع استعرض محمد رضوان وأحمد سامح، مديرا المشروع، موقف تقدم تنفيذ المشروع الذي شهد تكثيف العمل خلال الفترة الماضية لإنشاء البنية التحتية المعلوماتية ورقمنة البيانات.

وأوضحا أنه يتم إعادة تحويل جميع البيانات الفنية القديمة من الشكل الورقي أو وسائط الحفظ القديمة التي لا تتناسب مع التطور التكنولوجي إلى المنصة الرقمية الحديثة باستخدام أحدث التكنولوجيات لحفظ البيانات بصورة مستمرة وتأمينها، كما تسهل البوابة الرقمية عملية شراء حزم البيانات الفنية لكل منطقة من خلالها دون الحاجة لقدوم الشركات إلى مصر.

وأشارا إلى أن ذلك يؤدي إلى سرعة إنجاز الإجراءات الخاصة بالاستثمار في مجال الاستكشاف، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات العالمية للحصول على حزم البيانات والتقدم للمزايدات البترولية.

حضر الاجتماع أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وعابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونائبه للاتفاقيات والاستكشاف عادل سماحة، وكريم بدوي مدير شركة شلمبرجير العالمية بمصر وشرق المتوسط، المشاركة في تنفيذ المشروع.