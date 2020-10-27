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قطاع الأعمال: 4 شركات تفوز بمزاد على 1884 قنطار قطن في البحيرة والشرقية

11:53 ص الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
قطاع الأعمال: 4 شركات تفوز بمزاد على 1884 قنطار قطن في البحيرة والشرقية

كتبت – شيماء حفظي:

فازت 4 شركات من القطاع الخاص في أحدث مزادات القطن بالشرقية والبحيرة، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة، إن ذلك يأتي في إطار المتابعة الدورية من قبل وزارة قطاع الأعمال العام لمستجدات العمل بمنظومة تجارة القطن الجديدة، والمطبقة في 4 محافظات للموسم الحالي‪ 2020-2021

وتمت ترسية المزاد على شركات (أبو مضاوي، المجد، ألكان، هيدرو فودز)، حيث بلغت كميات القطن المباعة في المزاد نحو 1884 قنطار بمتوسط سعر حوالي 2150 جنيه للقنطار، وذلك بخلاف قيمة فروق الرتب ومعدل التصافي.

وتعتمد المنظومة الجديدة على استلام الأقطان من المزارعين مباشرة في مراكز للتجميع (50 مركزا في 4 محافظات)، وإجراء مزادات بشكل دوري على الأقطان الواردة، على أن يحصل المزارع على 70% من قيمة أقطانه من الشركة الراسي عليها المزاد في اليوم التالي للمزاد والباقي خلال أسبوع بعد تحديد فروق الرتب ومعدل التصافي.

قطاع الأعمال قطن الشرقية البحيرة شركات القطاع الخاص

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