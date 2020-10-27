الدلتا للسكر تخسر 62.3 مليون جنيه في 9 أشهر بسبب انخفاض الأسعار وكورونا

كتبت – شيماء حفظي:

تحولت شركة الدلتا للسكر، للخسارة في 9 أشهر رغم زيادة إيراداتها مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبحسب بيان من الشركة للبورصة اليوم الثلاثاء، سجلت خسائر الفترة (يناير – سبتمبر 2020) نحو 62.3 مليون جنيه مقابل أرباح بقيمة 135.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات قائمة الدخل، زيادة إيرادات الفترة لتسجل 2.3 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن هناك عاملين تسببا في الخسارة، وهما الظروف السائدة على المستوى الدولي والمحلي، والتي حدث فيها انخفاض وتدني لأسعار الطاقة والتي تؤثر على سلعة السكر ووصلت إلى ذروتها في النصف الثاني من 2019 وحتى تاريخه.

وأشارت الشركة، إلى أنه نتيجة لجائحة كورونا في بداية 2020 وانخفاض الطلب على السكر ووجود وفرة في الأسواق المحلية، ما انعكس بالسلب والانخفاض على أسعار السكر بالسوق المحلي لما هو أقل من سعر تكلفة الإنتاج حيث بلغ فارق سعر البيع عن التكلفة في حدود موجب او سالب 1400 جنيه للطن، مما شكل أعباء مالية على الشركة متمثلة بالبيع بأقل من التكلفة طبقا للأسعار السائدة والمتاحة بالسوق المحلي.

وقالت الشركة إنها تدبر المواد الخام المساعدة ومستلزمات الإنتاج بشكل مصروفات مدفوعة مقدما كمدخلات إنتاج للموسم القادم وسداد مستلزمات الزراعة والتقاوي وخلافه مع سداد مستحقات مزارعي بنجر السكر المورد كأحد أهم مستلزمات الإنتاج.

وأشار إلى أن ذلك تطلب سحب تسهيلات بنكية لتأمين موسم الإنتاج وهذه التسهيلات البنكية تزيد من قيمة الأعباء المالية الخاصة بالشركة.

والدلتا للسكر هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ أبريل 1992، وتعمل ضمن قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ مع التركيز على المنتجات الزراعية، تم تأسيسها في يناير 1978.