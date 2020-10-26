مبيعات أجنبية وعربية تهبط بالبورصة للجلسة الثانية على التوالي

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.86% إلى مستوى 10511 نقطة، مدفوعة بمبيعات أجنبية وعربية.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.68%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.31%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 77.9 مليون جنيه، والعرب 8.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 86.6 مليون جنيه.

وتراجع سهم بنك التجاري الدولي بنهاية تعاملات اليوم بنسبة 2.26%، مقارنة ببداية الجلسة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس الأحد، بنسبة 3.5% إلى مستوى 10602 نقطة، وذلك بعد هبوط كبير بسهم بنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر المؤشر الرئيسي للبورصة، على خلفية رحيل هشام عز العرب عن رئاسة البنك بعد خطاب من المركزي.