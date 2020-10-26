أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات النواب سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

مبيعات أجنبية وعربية تهبط بالبورصة للجلسة الثانية على التوالي

02:53 م الإثنين 26 أكتوبر 2020
مبيعات أجنبية وعربية تهبط بالبورصة للجلسة الثانية على التوالي

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.86% إلى مستوى 10511 نقطة، مدفوعة بمبيعات أجنبية وعربية.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.68%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.31%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 77.9 مليون جنيه، والعرب 8.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 86.6 مليون جنيه.

وتراجع سهم بنك التجاري الدولي بنهاية تعاملات اليوم بنسبة 2.26%، مقارنة ببداية الجلسة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس الأحد، بنسبة 3.5% إلى مستوى 10602 نقطة، وذلك بعد هبوط كبير بسهم بنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر المؤشر الرئيسي للبورصة، على خلفية رحيل هشام عز العرب عن رئاسة البنك بعد خطاب من المركزي.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مبيعات أجنبية أسهم البورصة

الخبر التالى:

مصراوي ينشر دراسة تقترح نقل "الحديد والصلب" للإنتاج الحربي لإنقاذها من الإغلاق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 106540

    عدد المصابين

  • 98903

    عدد المتعافين

  • 6199

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 42917824

    عدد المصابين

  • 31659985

    عدد المتعافين

  • 1154305

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:هل انتهت موجة التقلبات الجوية؟.. "الأرصاد" تكشف عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا