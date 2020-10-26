الدفعة الأخيرة.. القومية للأسمنت تستكمل صرف تعويضات العاملين بعد التصفية

كتبت – شيماء حفظي:

تستأنف الشركة القومية للأسمنت – تحت التصفية – اليوم الاثنين، صرف تعويضات العاملين بعد توفير الأموال اللازمة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وقال أيمن سلاطين رئيس اللجنة النقابية للشركة القومية للأسمنت، لمصراوي، إن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ضخت للشركة نحو 300 مليون جنيه، لاستكمال باقي تعويضات العاملين.

ويجري تعويض العمال عن تصفية الشركة، بعدما وافقت الجمعية العامة في أكتوبر 2019، على وقف عمل الشركة وتعيين مصفٍ لأصولها بعد 62 عامًا هي عمر الشركة.

وقال أيمن سلاطين، رئيس اللجنة النقابية لعمال الشركة القومية للأسمنت، لمصراوي، إن الشركة تمكنت من توفير تمويلات بقيمة 420 مليون جنيه، لتسوية مستحقات 980 عاملا بالشركة، ويتبقى 600 عامل آخرين، سيتم تعويضهم خلال الفترة المقبلة بعد توفير سيولة مالية.

وتلتزم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتوفير نحو 800 مليون جنيه، لصرف تعويضات عمال القومية للأسمنت، بعد أن استحوذت على أسهم الشركة في شركتي النهضة للأسمنت والسويس للأسمنت.

وكانت اتفاقية التسوية التي أعلنتها وزارة قطاع الأعمال العام في مارس الماضي، نصت على تشكيل لجنة من ممثلي وزارتي القوي العاملة، وقطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القومية للأسمنت والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت.

وتختص هذه اللجنة باحتساب مكافأت نهاية الخدمة الأساسية والتكميلية والإضافية وكافة مستحقات العمال وصرفها، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهرين من تاريخ توقيع الاتفاقية.