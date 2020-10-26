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تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

01:10 م الإثنين 26 أكتوبر 2020
تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث انخفض الجرام بنحو جنيها واحدا، مقارنة بأسعار أمس.

قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 830 جنيها مقابل 831 جنيها، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 711 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 949 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6640 جنيها.

عالميًا ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.4% خلال تعاملات اليوم، حيث صعد سعر الأوقية بنحو 0.70 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1902 دولارًا في تمام الساعة 12:40 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

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