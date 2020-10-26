بي پي البريطانية تعلن بدء إنتاج الغاز من حقل القطامية في مصر

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة بى بى البريطانية، اليوم الاثنين، عن بدء إنتاج الغاز من أحدث اكتشافاتها البحرية في مصر بالاشتراك مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وهو حقل القطامية الذي يقع في منطقة امتياز شمال دمياط البحرى.

وقالت الشركة في بيان، إنه تمت تنمية هذا الحقل من خلال الشركة الفرعونية المشتركة (إيجاس / بى بى) المتوقع أن يصل إنتاجه إلى 50 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا من بئر واحد الذي تم ربطه بالبنية التحتية تحت سطح البحر.

وقال كريم علاء المدير الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا: "ساهمت أصول بي پي وبنيتها البحرية التحتية القائمة في تنمية حقل القطامية بفاعلية وعلى نحو اقتصادي مما يجسد مثالاً جيداً على كيفية توافق تنمية المصادر الهيدروكربونية مع التغيرات الاقتصادية العالمية ويعد ذلك جزءًا رئيسياً من استراتيجية بى بى للتنمية".

وأضاف في البيان: "نحن فخورون بقدرتنا على الإنتاج الآمن في الموعد المحدد خلال مرحلة تتسم بالتحديات الجسيمة، لايزال فريق بى بى يحقق نتائج إيجابية لاستفادة مصر من امكاناتها من الطاقة ويعد هذا الإنتاج إضافة إلى سجل مشروعاتنا الناجحة من خلال شراكتنا القائمة مع قطاع البترول المصري. وفي هذا الإطار لابد من أن نثمن الدعم الذي تقدمه وزارة البترول والثروة المعدنية لتذليل كافة التحديات والعمل في مناخ استثماري جاذب."

وتم اكتشاف حقل القطامية في عام 2017 ويقع حقل القطامية على بعد حوالي 45 كم غرب منصة حابي على عمق 108 متر والذي يعد جزء من امتياز شمال دمياط البحري وتم ربطه من خلال خط أنابيب بطول 50 كم يمتد إلى حقول تورت وحابي، ويتم التحكم فيه من خلال المرافق أسفل المياه عن طريق وصلة طولها 50 كم، بحسب البيان.

يذكر أن بى بى تمتلك 100% من امتياز شمال دمياط في شرق دلتا النيل، علماً بأنه يتم ضخ الغاز المنتج من هذا الحقل إلى الشبكة القومية للغاز.