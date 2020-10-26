تراجع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 25 و30 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيها.
وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، بين 30 و130 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيها.
واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و100 جنيه.
وسجل سعر كيلو السمك البوري، اليوم، بين 42 و48 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
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