حريق في "هيش وبوص" على ضفاف النيل أمام أبراج المنيب
كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق في كمية من الهيش والبوص على ضفاف نهر النيل بمنطقة المنيب، مساء الأحد.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة أمام أبراج المنيب بدائرة قسم الجيزة.
ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارة ولانش إطفاء بقيادة العقيد محمد علي من قوات الإنقاذ النهري.
ويعمل رجال الإطفاء على محاصرة ألسنة النيران، والحيلولة دون امتدادها إلى المراكب والعائمات وذلك من خلال سرعة إخمادها.
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