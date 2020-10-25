استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تقفز إلى 21.1 مليار دولار

كتبت- ياسمين سليم:

قال محمد حجازي، رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية، لوكالة بلومبرج إن استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة ارتفعت إلى 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر من 10.4 مليار دولار في مايو الماضي.

وذكرت الوكالة أن المستثمرين الأجانب يعودون بقوة للاستثمار في الديون المحلية بعد أن تسبب فيروس كورونا في عمليات بيع، لكن هذه القيمة تضاعفت خلال 5 أشهر الماضية.

وشجعت اتفاقات التمويل الأخيرة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي أخرين المستثمرين على العودة، بحسب الوكالة.

وقال حجازي: "رأينا شهية أجنبية ضخمة في السندات المحلية بدءا من أواخر أغسطس رغم حالة عدم اليقين العالمية".

ولا تزال استثمارات الأجانب في السندات والأذون المحلية أقل من 27.8 مليار دولار الذي كانت عليه في فبراير الماضي.