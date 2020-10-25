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أسعار الدولار ترتفع في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

04:54 م الأحد 25 أكتوبر 2020
أسعار الدولار ترتفع في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنوك كريدي أجريكول، وأبو ظبي الإسلامي، والتعمير والإسكان إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك الأهلي المصري، ومصر، العربي الأفريقي، والإسكندرية، والقاهرة، والتجاري الدولي، والبركة عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

أسعار الدولار سعر صرف الدولار الدولار البنك الاهلي بنك مصر

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