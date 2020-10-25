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المركزي: الدين الخارجي يرتفع إلى 123.5 مليار دولار في نهاية يونيو

04:01 م الأحد 25 أكتوبر 2020
المركزي: الدين الخارجي يرتفع إلى 123.5 مليار دولار في نهاية يونيو

البنك المركزي

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات صادرة عن المركزي، اليوم الأحد، عودة الدين الخارجي إلى الارتفاع مرة أخرى، حيث زاد بنسبة 11% خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي مقارنة بالربع الثالث من نفس العام.

وبحسب بيانات المركزي، سجل إجمالي الدين الخارجي 123.5 مليون دولار بنهاية العام المالي الماضي مقابل 111.3 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من نفس العام المالي 2019-2020 بزيادة 12.2 مليار دولار في ثلاثة أشهر.

وكان الدين الخارجي لمصر سجل تراجعا لأول مرة في 4 سنوات ونصف خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي حيث تراجع بنحو 1.4 مليار دولار، بعدما كان 112.7 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من العام المالي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الدين الخارجي بنسبة 13.6% خلال عام، حيث سجل 108.7 مليار دولار في نهاية العام المالي 2018-2019، ليزيد إجمالي الدين بنحو زيادة 14.8 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2020 .

وحصلت مصر خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي على تمويلين من صندوق النقد الدولي أحدهما عبر برنامج التمويل السريع بنحو 2.8 مليار دولار، والآخر بقيمة ملياري دولار هي الدفعة الأولى من اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار جنيه على مدار عام.

كما باعت مصر سندات في الأسواق الدولية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو الماضي.

البنك المركزي الدين الخارجي

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