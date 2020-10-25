سهم التجاري الدولي يهوي بالبورصة 3.5% في نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

قلص المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 خسائره مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، ليتراجع بنسبة 3.5% إلى مستوى 10602 نقطة، بعدما تراجع بنسبة 5% في بداية التعاملات مع عودة البنك التجاري الدولي للتداول.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.98%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.77%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين خلال جلسة اليوم صافي بيع بقيمة بلغت 739.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب العرب صافي بيع بقيمة بلغت 17.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 756.8 مليون جنيه.

وتراجعت قيمة سهم بنك التجاري الدولي بنهاية تعاملات اليوم بنسبة 7.16%، مقارنة ببداية الجلسة.

وتزامن وقف التداول على أسهم البنك يوم الخميس الماضي مع عقد اجتماع لمجلس إدارة البنك نتج عنه عدة قرارات مهمة.

وأشارت إدارة البورصة اليوم الأحد إلى تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم البنك قبل نشر قرارها بإعادة التعامل على أسهم البنك، وذلك بعد إرسال البنك قرارات مجلس الإدارة خلال اجتماعه يوم الخميس.

وفي تطور مفاجئ أعلن هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب أمس الأول الجمعة انتهاء رحلته مع البنك التي بدأت في عام 2002، ورحيله عن منصبه.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مجلس إدارة البنك، في بيان، قرار عز العرب بترك منصبه، وقرار المجلس بتعيين شريف سامي، عضو مجلس إدارة البنك غير التنفيذي ورئيس لجنة الحوكمة والترشيحات، رئيسا غير تنفيذي لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.

وأشار إلى أن ذلك جاء في ضوء ما ورد إليه من البنك المركزي المصري بكتابه يوم 22 أكتوبر الجاري والمتضمن قرار مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته يوم 20 أكتوبر بتنحية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي إعمالا للبند (ط) من المادة 144 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات الخميس الماضي، بنسبة 1.03% إلى مستوى 10987 نقطة، وذلك مع وقف التداول على سهم البنك التجاري الدولي بعد وقت بسيط من بداية الجلسة، بناء على طلب هيئة الرقابة المالية.