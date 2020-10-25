لماذا باعت دانة غاز الإماراتية أصولها البرية في مصر؟

كتبت-ياسمين سليم:

باعت شركة دانة غاز أصولها البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر مقابل ما يصل إلى 236 مليون دولار، لشركة آي بي آر للطاقة.

وقالت الشركة اليوم الأحد إنها أبرمت اتفاقية ملزمة مع شركة "آي بي آر الوسطاني للبترول المحدودة"، التابعة لمجموعة "آي بي آر للطاقة"، لبيع أصولها البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر.

تأتي هذه الصفقة نتيجة لخطة بيع شاملة، بدأتها دانة غاز بعد إجراء مراجعة استراتيجية لأعمالها في مصر، ودخلت الشركة في مفاوضات مع عدد من المشترين المحتملين في الربع الثاني من عام 2019.

وتلقت الشركة أربعة عروض للشراء، واستمرت المفاوضات مع الطرف الذي تقدم بأفضل العروض لفترة أطول نتيجة للقيود التي فرضتها جائحة "كوفيد-19" على السفر والاتصالات، وتأثير الجائحة على الاقتصاد العالمي، بحسب الشركة.

لماذا باعت دانة غاز أصولها في مصر؟

ذكرت الشركة أن هذه الصفقة تتماشي مع الأهداف الاستراتيجية لدانة غاز فيما يتعلق بتعزيز مركزها المالي والتركيز على تطوير أصولها عالمية المستوى في إقليم كردستان العراق.

وقال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، إن عملية البيع ستمكنا من تعزيز مركزنا المالي وتركيز اهتمامنا على تطوير أصولنا عالمية المستوى في إقليم كردستان العراق، والتي تحتوي على احتياطيات ضخمة تزيد حصتنا فيها على مليار برميل نفط مكافئ.

كما تحتوي أصول الشركة في كردستان العراق على موارد هيدروكربونية إضافية هائلة سيتم استكشافها وتطويرها مستقبلًا.

وستحتفظ الشركة من خلال شركتها المملوكة بالكامل "دانة غاز مصر"، بحصصها في امتيازي استكشاف "المطرية" (القطاع 3) البري و"شمال العريش" (القطاع 6) البحري.

ودانة غاز هي أول وأكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط، بحسب ما تعلن الشركة، حيث تأسست في ديسمبر عام 2005، وهي مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

تمتلك الشركة أصولا في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر وكردستان العراق.

وذكرت الشركة أن جائحة كوفيد -19 كان لها آثارًا اقتصادية سلبية، وستجنب الشركة مخصصات نتيجة لذلك، وسيظهر أثر ذلك خلال نتائج الربع الثالث من عام 2020 والتي سيتم الإفصاح عنها للسوق بعد إتمام مراجعة هذه النتائج من قبل مدققي الحسابات الخارجيين.

قالت الشركة دانة منتصف الشهر الجاري إنها حصلت على تسهيل ائتماني بقيمة 90 مليون دولار من بنك المشرق الإماراتي، مشيرة إلى أنه ستسدد التسهيل عند استكمال خطط بيع أصولها في مصر.