هيئة الاستثمار المصرية تفوز بالمركز الأول في جذب أفضل مشروع استثماري بالشرق الأوسط

كتب- مصطفى عيد:

فازت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمركز الأول كأفضل هيئة استثمار نجحت في جذب أفضل مشروع استثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2019، وذلك خلال الدورة العاشرة لملتقى الاستثمار السنوي AIM2020 و التي عقدت إلكترونيا في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري.

وجاءت فعاليات الملتقى تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي تحت شعار "إعادة تصور الاقتصادات: التحرك نحو مستقبل رقمي ومستدام ومرن".

وألقى محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، كلمته عبر منصة الملتقى الإلكترونية والتي أعرب فيها عن شكره البالغ وتقديره لوزارة الاقتصاد الإماراتية ومنظمي ملتقى الاستثمار السنوي كونه بات منصة هامة ورائدة في العالم تجمع المعنيين بالاستثمار من جميع أنحاء العالم.

وأعرب عبد الوهاب عن سعادته لحصول الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على جائزة أفضل وكالة ترويج استثمار استقطبت أفضل مشروع استثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يعتبر دليلاً ملموساً على الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مصر، بحسب البيان.

ويقوم ملتقى الاستثمار السنوي بدبي بتقييم عدد من أهم المشروعات الاستثمارية المقامة، حيث يتم تشكيل لجنة تضم مجموعة من الخبراء لتقييم تلك المشروعات، ويتم الاختيار بناءً على أسس محددة من جانبها بعدها يتم تكريم هيئة الاستثمار بالدولة المقام بها المشروع الفائز.

وبحسب البيان، يأتي تكريم الهيئة بالدولة المقام بها المشروع الفائز تقديراً واعترافاً بما قدمته تلك الهيئة من إنجازات في جذب مشروعات استثمارية تساهم في النمو الاقتصادي لهذا البلد.

وفازت هيئة الاستثمار هذا العام بمشروع "ليكيلا Lekela" لتوليد 250 ميجاوات بمشروع غرب بكر لطاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، ويُعد هذا المشروع واحداً من ضمن مشروعات شركة ليكيلا في مصر.

وشركة ليكيلا هي شركة متخصصة في توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، وتقوم ببناء وامتلاك وتشغيل مشروعات عملاقة لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في القارة الأفريقية.