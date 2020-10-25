أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات النواب سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

هيئة الاستثمار المصرية تفوز بالمركز الأول في جذب أفضل مشروع استثماري بالشرق الأوسط

10:53 ص الأحد 25 أكتوبر 2020
هيئة الاستثمار المصرية تفوز بالمركز الأول في جذب أفضل مشروع استثماري بالشرق الأوسط

الهيئة العامة للاستثمار

كتب- مصطفى عيد:

فازت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمركز الأول كأفضل هيئة استثمار نجحت في جذب أفضل مشروع استثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2019، وذلك خلال الدورة العاشرة لملتقى الاستثمار السنوي AIM2020 و التي عقدت إلكترونيا في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري.

وجاءت فعاليات الملتقى تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي تحت شعار "إعادة تصور الاقتصادات: التحرك نحو مستقبل رقمي ومستدام ومرن".

وألقى محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، كلمته عبر منصة الملتقى الإلكترونية والتي أعرب فيها عن شكره البالغ وتقديره لوزارة الاقتصاد الإماراتية ومنظمي ملتقى الاستثمار السنوي كونه بات منصة هامة ورائدة في العالم تجمع المعنيين بالاستثمار من جميع أنحاء العالم.

وأعرب عبد الوهاب عن سعادته لحصول الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على جائزة أفضل وكالة ترويج استثمار استقطبت أفضل مشروع استثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يعتبر دليلاً ملموساً على الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مصر، بحسب البيان.

ويقوم ملتقى الاستثمار السنوي بدبي بتقييم عدد من أهم المشروعات الاستثمارية المقامة، حيث يتم تشكيل لجنة تضم مجموعة من الخبراء لتقييم تلك المشروعات، ويتم الاختيار بناءً على أسس محددة من جانبها بعدها يتم تكريم هيئة الاستثمار بالدولة المقام بها المشروع الفائز.

وبحسب البيان، يأتي تكريم الهيئة بالدولة المقام بها المشروع الفائز تقديراً واعترافاً بما قدمته تلك الهيئة من إنجازات في جذب مشروعات استثمارية تساهم في النمو الاقتصادي لهذا البلد.

وفازت هيئة الاستثمار هذا العام بمشروع "ليكيلا Lekela" لتوليد 250 ميجاوات بمشروع غرب بكر لطاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، ويُعد هذا المشروع واحداً من ضمن مشروعات شركة ليكيلا في مصر.

وشركة ليكيلا هي شركة متخصصة في توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، وتقوم ببناء وامتلاك وتشغيل مشروعات عملاقة لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في القارة الأفريقية.

الهيئة العامة للاستثمار لشرق الأوسط

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 106397

    عدد المصابين

  • 98813

    عدد المتعافين

  • 6187

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 42457887

    عدد المصابين

  • 28633996

    عدد المتعافين

  • 1147457

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مشروع قرار: وقف كلي لأعمال البناء على 62.5% من مساحة الجيزة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا