دانة غاز الإماراتية تبيع أصولها البرية في مصر لشركة "آي بي آر" مقابل 236 مليون دولار

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية عن إبرامها اتفاقية ملزمة مع شركة "آي بي آر الوسطاني للبترول المحدودة"، التابعة لمجموعة "آي بي آر للطاقة"، لبيع أصولها البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر مقابل ما يصل إلى 236 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الأحد أن آي بي آر، تعمل في قطاع استكشاف وإنتاج الغاز في مصر، ولديها تسع مناطق إمتياز وأكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في مجال تعزيز مستويات استخراج النفط والغاز من الحقول الناضجة المنتجة.

وتأتي هذه الصفقة نتيجة لخطة بيع شاملة، بدأتها دانة غاز بعد إجراء مراجعة استراتيجية لأعمالها في مصر وبعد الدخول في مفاوضات مع عدد من المشترين المحتملين في الربع الثاني من عام 2019، وفقًا للبيان.

وقال البيان إن الشركة تلقت أربعة عروض للشراء، واستمرت المفاوضات مع الطرف الذي تقدم بأفضل العروض لفترة أطول نتيجة للقيود التي فرضتها جائحة "كوفيد-19" على السفر والاتصالات، وتأثير الجائحة على الاقتصاد العالمي مما أدى لحدوث انخفاض حاد في أسعار النفط والغاز العالمية.

وتتماشى صفقة البيع مع الأهداف الاستراتيجية لدانة غاز فيما يتعلق بتعزيز مركزها المالي والتركيز على تطوير أصولها عالمية المستوى في إقليم كردستان العراق.

وتشمل الصفقة بيع دانة غاز لكامل حصصها التشغيلية في مناطق الامتياز البرية الأربعة التابعة لها وهي "المنزلة" و"غرب المنزلة" و"غرب القنطرة" و"شمال الصالحية"، ورخص التطوير المرتبطة بهذه المناطق، وفقًا للبيان.

وقالت إنه خلال النصف الأول من عام 2020، بلغ معدل إنتاج مناطق الامتياز المذكورة 30,950 برميل نفط مكافئ يومياً وبلغت مساهمتها في أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والنضوب 38 مليون دولار.

وسيتم نقل حقوق الملكية والمسؤوليات والموظفين إلى المشتري عند إتمام التنفيذ والحصول على الموافقة الرسمية على عقود التنازل لمختلف الامتيازات.

وستحتفظ الشركة من خلال شركتها المملوكة بالكامل "دانة غاز مصر"، بحصصها في امتيازي استكشاف "المطرية" (القطاع 3) البري و"شمال العريش" (القطاع 6) البحري، وستعمل الشركة على تحقيق أكبر مردود ممكن من هذه الأصول وتعزيز قيمتها.

وبموجب بنود اتفاقية البيع، فإن المقابل الذي ستحصل عليه "دانة غاز" يشمل مبلغاً نقدياً أساسياً قدره 153 مليون دولار، شاملاً صافي رأس المال العامل المرتبط بالأصول المباعة والمحتسب قبل أي تعديلات سعرية بتاريخ إتمام الصفقة.

كما ستحصل على دفعات مشروطة تصل قيمتها إلى 83 مليون دولار وترتبط هذه الدفعات بمتوسط أسعار خام برنت وأداء الإنتاج خلال الفترة بين 2020-2023 بالإضافة لإتمام عدد من الفرص التجارية المحتملة والمرتبطة بأطراف أخرى.

وقال البيان إنه عند إغلاق الصفقة، سيتم تعديل المقابل الأساسي بناءً على المبالغ التي استلمتها الشركة والدفعات التي قامت بتسديدها خلال الفترة الانتقالية التي تفصل بين تاريخ سريان الاتفاق الفعلي وتاريخ إتمامه.

وتخضع هذه الصفقة لعدد من الشروط المسبقة كما تتطلب الحصول على موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ومن المتوقع إتمامها في بداية العام القادم، وفقًا للبيان.

وذكرت الشركة أنها ستستخدم العائد المالي لهذه الصفقة لسداد ديون الشركة والاستخدامات المؤسساتية العامة.

وأضافت أن جائحة كوفيد -19 كان لها آثارًا اقتصادية سلبية، وستجنب الشركة مخصصات نتيجة لذلك، وسيظهر أثر ذلك خلال نتائج الربع الثالث من عام 2020 والتي سيتم الإفصاح عنها للسوق بعد إتمام مراجعة هذه النتائج من قبل مدققي الحسابات الخارجيين.

ونقل البيان عن باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، إن عملية البيع ستمكنا من تعزيز مركزنا المالي وتركيز اهتمامنا على تطوير أصولنا عالمية المستوى في إقليم كردستان العراق، والتي تحتوي على احتياطيات ضخمة تزيد حصتنا فيها على مليار برميل نفط مكافئ كما تحتوي هذه الأصول على موارد هيدروكربونية إضافية هائلة سيتم استكشافها وتطويرها مستقبلًا.

وأضاف أن أصول الشركة المتبقية في مصر تمتاز بجودتها حيث ستواصل احتفاظها بحصص في قطاعين للاستكشاف، ويتمتع قطاع الاستكشاف البحري على وجه التحديد بإمكانات عالية.

وبحسب وارد فإن الشركة حققت مسيرة ناجحة وإنجازات ملموسة منذ بدء عملياتها في مصر قبل 12 عاماً، حيث تضاعف حجم احتياطاتها المحتملة والمؤكدة كما زاد معدل إنتاجها بنسبة 50٪ على مر السنوات.

ولعبت أنشطة واستثمارات الشركة في قطاع الغاز المصري دوراً مهماً في توفير إمدادات إضافية من الغاز لتوليد الطاقة محلياً بدلاً من استخدام الوقود السائل الأعلى تكلفة، وفقًا لوارد.