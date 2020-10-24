وزير الاتصالات يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

المالية: التوافق مع اتحاد «المستثمرين» و«الصناعات» حول قواعد تطبيق

كتب-علاء حجاج:

أدلى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصوته في انتخابات مجلس النواب، في لجنته بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة.

وقال وزير الاتصالات إنه أدلى بصوته في هذا الاستحقاق الدستورى الهام انطلاقا من المسئولية الوطنية؛ ولأهميته فى تعزيز المسيرة الديموقراطية بعد أن يكتمل جناحي المؤسسة البرلمانية؛ معربا عن تطلعه إلى تحقيق تعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية على النسق الذي يصبو إليه المصريون ويليق بالشعب المصري العظيم.

وأضاف في بيان صحفي اليوم؛ أنه قد لمس نظاما محكما والتزام كامل بكافة المعايير الدستورية والقانونية المنصوص عليها في سير العملية الانتخابية؛ داعيا كافة المواطنين للقيام بهذا الواجب الدستوري المهم للمشاركة في إثراء الحياة السياسية.