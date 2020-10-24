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6 منصات رقمية تساعدك في الدراسة وحجز الدروس الخصوصية

01:38 م السبت 24 أكتوبر 2020
6 منصات رقمية تساعدك في الدراسة وحجز الدروس الخصوصية

العام الدراسي الجديد

كتب - علاء حجاج:

اتخذ العام الدراسي الجديد، شكلًا جديدًا، لتندمج وسائل التعلم الرقمية كوسيلة أساسية للطلاب لتحصيل العلم بجانب الوسائل التقليدية.

وفي هذا التقرير يقدم مصراوي منصات التعلم الرقمي لمختلف المراحل الدراسية التي يمكن أن تساعد في عملية التعلم عن بُعد.

1- بنك المعرفة المصري:

يهدف بنك المعرفة المصري، إلى تقديم محتوى رقمي تفاعلي مرتبط بالمناهج الدراسية التي يدرسها الطلاب في جميع مراحل التعليم طبقا للمعايير التعليمية القومية والدولية

ومنصة بنك المعرفة المصري مليئة بالمراجع والمواد العلمية لكافة المراحل الدراسية ورابطها هو https://www.ekb.eg/ar/home

2- المكتبة الرقمية "ذاكر":

منصة رقمية أطلقتها وزارة التربية والتعليم بها شروحات للمواد الدراسية للمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية ورابطها https://study.ekb.eg/

3- منصة البث المباشر للحصص الافتراضية:

ومن خلال هذه المنصة يتم تقديم بث مباشر للطلاب المسجلين عليها لكافة المواد الدراسية لطلاب الاعدادية والثانوي، وقد تم إطلاق هذه المنصة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت.

4- إدمودو:

هي منصة تم استحداثها بعد ظروف تعليق الدراسة في المدارس بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وهذه المنصة تهدف إلى توفير فصولا افتراضية لطلاب المدارس تحاكي نفس فصولهم التي كانوا يذهبوا إليها في مدارسهم ، حيث تساعد هذه الفصول الافتراضية المتاحة على المنصة في توفير التواصل الالكتروني اللازم بين الطلاب والمعلمين. https://edmodo.org/

5- نفهم :

هي منصة مجانية تقدم شروحات للمواد التعليمية من خلال الفيديوهات المسجلة ويمكن التواصل مع المعلم عبر المنصة وإرسال الاستفسارات والأسئلة.

وتقدم منصة نفهم شرح لمختلف المواد الدراسية لطلاب الابتدائية والإعدادية والثانوية، للمصريين وعدد من الدول العربية.

ويوجد على منصة نفهم أكثر من 23 ألف فيديو تعليمي، ويتعامل معها أكثر من مليون طالب بالوطن العربي، وحققت نحو 12 مليون مشاهدة للفيديوهات التعليمية منذ إطلاقها في 2013.

6- orcas:

هو عبارة عن تطبيق، يتيح للمعلمين التسجيل فيه، ويقوم التطبيق بالربط بين المعلمين المسجلين والطلاب.

ومن خلال التطبيق يمكن للطالب أو ولي الأمر الوصول للمعلم المناسب للاتفاق على الدروس الخصوصية والتي من الممكن أن تتم عبر الوسائل الرقمية مثل "زووم" أو بالشكل التقليدي بالاتفاق بين الطرفين.

العام الدراسي الجديد الدروس الخصوصية منصات التعلم الرقمي

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