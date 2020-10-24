أسعار الذهب تواصل التراجع في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم
كتبت- دينا خالد:
انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت بنحو 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.
وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21
انخفض إلى 831 جنيها مقابل 834 جنيهًا أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 711 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 951 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6648 جنيها.
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