وزير المالية يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بمدينة 6 أكتوبر

كتب- مصطفى عيد:

أدلى محمد معيط وزير المالية، بصوته في انتخابات مجلس النواب أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بنات بمدينة السادس من أكتوبر.

قال وزير المالية، إنه لولا الاستقرار السياسي، الذي نجح الرئيس عبدالفتاح السيسي في إرساء دعائمه بمصر، ما تحقق التقدم الاقتصادي، وما تحقق أيضًا تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي جعلت الاقتصاد القومي أكثر صلابة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأضاف في بيان صحفي اليوم، أن مصر، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، الدولة الوحيدة التي ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالي الحالي.

وأشار، عقب الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب، إلى أن الناخبين المصريين يُجَّسدون نموذجًا حضاريًا للديمقراطية باختيار من يمثلهم بإرادة حرة، ويُعَّبرون عن وعيهم الكامل بأهمية أداء واجبهم الوطنى، على النحو الذي يُسهم تطوير البنية التشريعية، بما يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة لاستكمال مسيرة بناء «مصر الحديثة»؛ ليحتل وطننا الغالي مكانته المستحقة في مصاف البلدان المتقدمة، وينعم المواطنون بثمار التنمية المستدامة والشاملة.

أضاف الوزير أننا مستمرون في تطوير البنية التشريعية لتحديث منظومتي الإدارة الضريبية، والإدارة الجمركية؛ من أجل تبسيط الإجراءات وميكنتها وتحفيز الاستثمار، وإرساء دعائم التحول إلى مجتمع رقمي، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة؛ بما يُساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.