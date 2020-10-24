أسعار الذهب العالمية تتراجع والأوقية تقترب من 1900 دولار

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار الذهب العالمية في نهاية تعاملات أمس الجمعة بنسبة 0.11%، لتقترب من النزول أقل من 1900 دولار.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج بلغ سعر الأوقية 1902 دولارًا بتراجع قيمته 2.6 دولار عن بداية الجلسة.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.