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أسعار الذهب العالمية تتراجع والأوقية تقترب من 1900 دولار

10:17 ص السبت 24 أكتوبر 2020
أسعار الذهب العالمية تتراجع والأوقية تقترب من 1900 دولار

أسعار الذهب العالمية

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار الذهب العالمية في نهاية تعاملات أمس الجمعة بنسبة 0.11%، لتقترب من النزول أقل من 1900 دولار.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج بلغ سعر الأوقية 1902 دولارًا بتراجع قيمته 2.6 دولار عن بداية الجلسة.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب

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