أسعار الذهب العالمية تتراجع والأوقية تقترب من 1900 دولار
10:17 ص السبت 24 أكتوبر 2020
القاهرة- وكالات:
تراجعت أسعار الذهب العالمية في نهاية تعاملات أمس الجمعة بنسبة 0.11%، لتقترب من النزول أقل من 1900 دولار.
ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج بلغ سعر الأوقية 1902 دولارًا بتراجع قيمته 2.6 دولار عن بداية الجلسة.
واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.
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