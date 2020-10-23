الرئيس الجديد للتجاري الدولي: هشام عز العرب قامة وقيمة مصرفية

كتبت- منال المصري:

قال شريف سامي الرئيس الجديد للبنك التجاري الدولي في تدوينة له اليوم الجمعة على موقع تويتر إن هشام عز العرب الذي أعلن عن تركه رئاسة البنك في وقت سابق اليوم "قيمة وقامة مصرفية".

وأضاف سامي أن عز العرب "أضاف الكثير للقطاع المصرفي والبنك التجاري الدولي والتكنولوجيا المالية.

وقال سامي:" تحية وتقدير له مع بدء مرحلة جديدة".

وكان البنك التجاري الدولي أعلن اليوم عن ترك هشام عز العرب لمنصبه بعد قرار البنك المركزي بتنحيته بسبب ما وصفه المركزي بالمخالفات الجسيمة في أعمال البنك.

وقال المركزي في بيان اليوم إنه اجتمع مع مجلس إدارة البنك التجاري الدولي الذي تعهد بخطة إجراءات تصحيحية الملاحظات الرقابية التي رصدها المركزي.