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الرقابة المالية تعيد التداول على سهم البنك التجاري الدولي الأحد المقبل

05:33 م الجمعة 23 أكتوبر 2020
الرقابة المالية تعيد التداول على سهم البنك التجاري الدولي الأحد المقبل

الهيئة العامة للرقابة المالية

كتبت – شيماء حفظي:

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إعادة التداول على أسهم البنك التجاري الدولي – مصر اعتبارا من بداية جلسة تداولات الأحد المقبل، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية " أش أ" اليوم.

ووفقا لما نشرته الوكالة، فإن قرار إعادة التداول، يأتي في ضوء نشر البنك بيان توضيحي حول تعديلات مجلس الإدارة على أن يقوم البنك بإرسالها إلى البورصة لنشرها على شاشات التداول قبل بدء التعاملات.

وكانت هيئة الرقابة المالية قد قد طلبت إيقاف التداول على أسهم البنك التجاري الدولي – مصر قبل بدء تداولات أمس الخميس.

وأعلن البنك التجاري الدولي اليوم، أن رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، هشام عز العرب، قرر ترك منصبه اعتباراً من تاريخه، وتعيين شريف سامي رئيسا غير تنفيذي للبنك.

الهيئة العامة للرقابة المالية البنك التجاري الدولي

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