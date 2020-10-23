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أسعار الذهب تعود للتراجع في مصر.. والجرام يخسر 4 جنيهات اليوم

01:43 م الجمعة 23 أكتوبر 2020
أسعار الذهب تعود للتراجع في مصر.. والجرام يخسر 4 جنيهات اليوم

أسعار الذهب

كتبت – شيماء حفظي:
تراجعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، بعدما ارتفعت ليومين متتاليين، ليفقد سعر الجرام اليوم 4 جنيهات مقارنة بأسعار أمس.
وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21
انخفض إلى 834 جنيها مقابل 838 جنيهًا أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 714 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 954 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6672 جنيهات.

أسعار الذهب

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