جيوسايكل لافارﭺ مصر تعلن التخلص الآمن من 34.9 طن مبيدات ضارة بالموانئ المصرية

القاهرة – مصراوي:

قامت شركة جيوسايكل لافارج مصر– الشركة المتخصصة في تقديم حلول إدارة المخلفات كجزء من أنشطة مجموعة لافارچ هولسيم العالمية والتى تتبعها لافارچ مصر – بإبرام اتفاقية تعاون مشترك مع كل من وزارة البيئة المصرية والبنك الدولي بهدف التخلص الآمن من 34.9 طن من المبيدات الضارة ومنتهية الصلاحية بعدد من الموانئ المصرية الحيوية كميناء الإسكندرية وسفاجا والأدبية في إطار مشروعها "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة."

وقالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه في إطار حرص الدولة البالغ على التخلص الآمن والسريع من المخلفات الضارة بالموانئ المصرية، قامت وزارة البيئة بوضع استراتيجية محكمة لتنفيذ مخططات الدولة وفق أقصى المعايير البيئية صرامة."

وأكدت نجاح الشراكة مع شركة جيوسايكل لافارﭺ مصر لما لها من باع طويل في تعظيم الاستفادة من المخلفات والتخلص البيئي السليم منها ضماناً لصحة وسلامة المجتمع المصري".

وأضافت الوزيرة أن "النجاح الباهر الذي حققته شركة جيوسايكل لافارﭺ مصر في إتمام تلك العمليات يمهد الطريق لمزيد من التعاون المثمر في هذا المجال في المستقبل القريب."

وقالت إسراء قاسم، خبيرة الشئون المالية والمشتريات بمشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة (ممثلة عن البنك الدولي)، "بادر البنك الدولي بدعم مساعي وزارة البيئة المصرية وشركة جيوسايكل لافارﭺ مصر تيسيراً لإجراءات التخلص الآمن من النفايات الخطرة وتفادياً للآثار السلبية التي قد تنجم عن سوء إدارتها."